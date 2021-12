Avfärdar ryktena kring KFF:s succénamn: "Annars blir man tokig"

Under säsongen 2021 imponerade Kalmar FF på de flesta.

Nu ryktas fler och fler spelare bort från klubben.

Men det är ingenting som grämer sportchef Jörgen Petersson.

– Det är spelare med utgående avtal så jag har inte så stora kommentarer om det, säger Petersson om om några av namnen som ryktas bort.

Efter en säsong där Kalmar FF chockade i princip hela fotbollssverige sägs nu allt fler namn vara på väg bort från föreningen. Oliver Berg, Jonathan Ring, Nils Fröling, Carl Gustafsson och Piotr Johansson är några av dem som det har ryktats om.

Lagets sportchef Jörgen Petersson är tydlig med hur han hanterar situationen.

– Ryktena kring våra spelare är framförallt skapade från media mer än vad de skapas från ett intresse av spelarna. Jag säger varken bu eller bä. Jag har en dialog med spelarna som det handlar om. Sen är det så att ibland stannar de kvar eller så försvinner de och då kommer nya in. Det är som det är, säger Petersson och fortsätter:

– Att man tror att man ska en spelartrupp som är likadan under en längre lång tid är inte troligt. Det är längesen det var aktuellt i någon klubb överhuvudtaget. En form av rotation i trupperna finns oavsett vilket lag det gäller.

Om det finns något konkret intresse kring de namn som det har ryktats mest om är inget Petersson vill ge någon synpunkt på.

– Det är spelare med utgående avtal så jag har inte så stora kommentarer om det. Vi har en bra dialog med spelarna och om de vill spela för en annan klubb så är det så. Mer än så kan jag inte kommentera. Vilka klubbar det är som visar intresse lägger jag ingen värdering i. Jag har min dialog med de som har utgående avtal.

Trots att fler har fått upp ögonen för Kalmar FF i år berättar Pettersson att han har ett likadant arbetssätt nu som tidigare år. Dock är det fler spelare som har ett intresse nu jämfört med innan. Mycket med anledning av sättet Kalmar FF har spelat i år.

Vad hade det betytt för Kalmar FF om de nyss nämnda spelarna skulle lämna laget?

– Det går inte spekulera så. Ni i media vill ju spekulera på spekulationer men jag kan inte göra det. De killarna som har avtal har ett avtal och det rättar jag mig efter, vilket spelarna också gör. Skulle spelaren bli såld kommer pengar in och då får man köpa nya. Att fundera på om man skulle må dåligt om någon skulle försvinna är helt meningslöst. Så jag lägger ingen tid på det.

– Jag tror man måste göra så. Annars bli man tokig.

Kalmar FF har hittills värvat in bland annat Kevin Jensen, Nahom Girmai Netaby och Ricardo Friedrich samt att Tobias Andersson, Emin Nouri och Sebastian Ring har lämnat.

Hur tror nu att Kalmar FF står sig till säsongen 2022?

– Det är jättesvårt att säga. Man ska inte glömma att vi var extremt utdömda inför detta året och en del av förra säsongens nyförvärv kom in sent. Den frågan får vi utvärdera när vi har en trupp som vi känns klar och kommer genomföra den allsvenska säsongen 2022. Så jag kan inte svara på den frågan just nu. Ambitionen är givetvis att bli något starkare än förra året.

