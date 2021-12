JUST NU: AIK:s nya långtidsavtal - satsar på talangen

Tidigare under dagen gjorde AIK klart med Jesper Ceesay, 20, från Brommapojkarna. Mittfältaren belönades med ett långt avtal, över säsongen 2025.

Och nu kommer Gnaget med nästa glädjebesked.

18-årige Rasmus Bonde har skrivit på ett A-lagskontrakt, som också sträcker sig över 2025.

I mitten av augusti fick Rasmus Bonde visa upp sig för AIK-publiken, då Gnaget ställdes mot Rågsved i svenska cupen. Som vänsterback tog han för sig och blev sedan under hösten utlånad till Sandviken i Ettan Norra.

Nu har 18-årige Bonde belönats med ett långt A-lagskontrakt.

– Rasmus Bonde är en egenfostrad spelare med en stor potential för framtiden. Rasmus har under 2021 samlat på sig seniorerfarenhet i Sandvikens IF och fick under sensommaren göra A-lagsdebut för AIK i Svenska cupen, säger sportchefen Henrik Jurelius till AIK:s hemsida och fortsätter:

– Han har en fantastisk attityd och det ska bli otroligt spännande att följa hans utveckling. Jag lyfter i vanlig ordning på hatten till ledare och spelare inom AIK Ungdomsakademi som varit med på resan. Senast som vi skrev kontrakt med en Bonde blev det SM-guld.

Talangen om beskedet:

– Att skriva ett A-lagskontrakt har varit drömmen och målsättningen sedan jag som liten kom till AIK. Jag är väldigt stolt, glad och tacksam för alla som har hjälpt mig nå detta mål, säger Bonde.

