Ska ge Hammarby 30 miljoner - "Det är det som krävs för att vi ska sälja"

För drygt en vecka sedan rapporterade Sportbladet att Hammarby kan vara på väg att sälja sin ivorianske stortalang, Aziz Ouattara, för uppemot 30 miljoner kronor.

Chefsscouten Mikael Hjelmberg lovordar nu 20-åringen, men menar samtidigt att Bajen inte tänker sälja sig billigt.

– Vi har inga ambitioner att sälja ut honom till första bästa klubb som hör av sig, säger Hjelmberg till FotbollDirekt.

Han värvades till Hammarby under sommaren 2019, men anslöt först ett drygt halvår senare. Aziz Ouattara Mohammed, 20, kom fram i den ivorianska akademin ASEC Mimosas - och under året har han gjort allt större avtryck i Bajen.

– När säsongen började i januari var han med och konkurrerade på lite olika positioner. Framför allt som mittback, men även som högerback. Han gjorde några matcher där under Stefan Billborn, säger chefsscouten Mikael Hjelmberg och fortsätter:

– Han har inte varit helt ordinarie, under våren var det lite mer in och ut. Det var egentligen först under Milos (Milojevic) som han fick ett större förtroende. Milos valde att spela honom som central mittfältare, då han tyckte att han hade egenskaperna för att spela där.

Totalt noterades Ouattara för 24 allsvenska framträdanden 2021, och det blev dessutom två mål. Lägg därtill att ivorianen gjorde det avgörande målet i cupderbyt mot Djurgården tidigare under året.

– Det är ju så med spelare generellt. Får man förtroende från tränaren, och prickar rätt i några prestationer - då kan de växa rätt så snabbt. Och det är egentligen det som har hänt med Aziz. Kvaliteterna har han haft hela tiden, men när han väl fått ett självförtroende och lite status i gruppen, då kan man växa rätt snabbt. Han kändes mer självklar under hösten, i sitt sätt att agera, säger Hjelmberg.

Finns det någon förvåning hos dig att han presterat så pass bra under året?

– Förvåning skulle jag inte säga. Vi visste om att det fanns en oerhörd potential i Aziz. Han gjorde ett år i vår samarbetsklubb HTFF, som då hette IK Frej, och han gjorde en väldigt bra vår - men kanske lite sämre höst om man ska vara ärlig.

– Men han har fått regelbunden speltid och kommit in i det på ett bättre sätt. Har du då kvaliteter som spelare är det ganska lite som krävs för att potentialen ska blomma ut.

– Milos såg kvaliteterna, gav honom förtroende och stöttade honom. Så jag skulle inte säga att jag är förvånad över hans prestationer.

Var han tänkt som mittback när ni värvade honom?

– Ja, men vi visste också om att han spelat mer som central mittfältare i ASEC. Vi plockade in Aziz i samband med att vi sålde Odilon (Kossounou) till Club Brügge. Och då blev det väl så per automatik - vi hade sålt en mittback och då kom det in en ny mittback. Och det var Aziz helt trygg med.

Var på planen gör han sig bäst?

– Jag tycker han gör sig bäst som central mittfältare. Sen är det klart, det är den positionen vi sett honom lyckas bäst på. Men jag tycker han gjort flera väldigt bra matcher som mittback.

Den 14 december rapporterade Sportbladet att Hammarby kan vara på väg att förlora den 20-årige stortalangen i vinter. Enligt tidningens uppgifter jagas han framför allt av Al Ain FC i Förenade Arabemiraten och franska Bordeaux.

Bajens prislapp? 30 miljoner kronor, enligt Sportbladet. Hjelmberg vill dock inte gå in på några detaljer.

– Det jag kan säga är att vi inte har någon ambition att sälja honom. Vi måste inte sälja honom, men det finns ett intresse för honom. Från flera håll. Och det i sig är inte så konstigt, säger chefsscouten och fortsätter:

– Det ska till någonting bra för oss och spelaren i så fall. Men i dagsläget är han en Hammarbyspelare, och vi har inga ambitioner att sälja ut honom till första bästa klubb som hör av sig.

Intresset finns från flera olika länder?

– Ja, det är inte bara en klubb som är intresserad.

Om han säljs för 30 miljoner skulle det bli en av Hammarbys största försäljningar genom tiderna. Ser du en sådan potential i Ouattara?

– Ja, det gör jag absolut. Sen är det svårt att kommentera summor. Det är en ung spelare som har en oerhörd kapacitet och potential i sig. Om vi nu ska sälja honom ska det vara för summor som både vi och spelaren känner oss nöjda med.

Vad ser du för höjd i Ouattara, om du jämför honom med någon annan spelare?

– Enligt mig påminner han lite om Yaya Touré. De kommer ju förvisso från samma akademi, men Aziz har en fysik som är väldigt bra. Han är stark i luften, han är stark i kroppen. Han har en bra uthållighet, han har ett bra passningsspel som såklart kommer kunna utvecklas.

– Det är ju inte en färdig spelare, han har massor av saker som han kommer kunna utveckla. Men hans fysiska egenskaper tycker jag sticker ut. Jag kan absolut se honom på ett centralt mittfält i några av de bättre ligorna i Europa i framtiden.

