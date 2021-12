Just nu: Degerfors nya kontrakt med Gravius

Under julafton blev Diego Campos klar för Degerfors IF. Nu står det även klart att Christos Gravius förlänger med föreningen. Det nya avtalet sträcker sig över 2023.

– Vi har visat storlagen att när vi spelar bra, så kan vi slå vilket lag som helst, säger Gravius på lagets hemsida.

Degerfors IF agerar tomte åt sina supportrar. Under julafton presenterade laget att Costaricanen Diego Campos hade anlänt. Några timmar senare är det även bekräftat att Christos Gravius, 24, spelare ytterligare två år till i den rödvita tröjan.

– Det känns fantastiskt kul och jag är väldigt glad att det är klart. Jag ser fram emot att få fortsätta spela på Stora Valla och känna trycket från supportrarna, säger Gravius.

24-åringen slog igenom i AIK 2015 och har sedan dess varit på lån i Vasalunds IF, Jönköping Södra och Degerfors IF, innan han 2020 skrev på ett kontrakt med Degerfors IF.

I Värmlandslaget har det blivit över 100 matcher och under säsongen 2021 gjorde mittfältaren tre assist på 27 matcher. Under fredagen står det klart att Gravius kommer spela fler matcher på Stora Valla.

– Vi har visat storlagen att när vi spelar bra, så kan vi slå vilket lag som helst. Inför 2022 måste hela laget hålla en jämnare nivå. Nu har vi spelat ett år i allsvenskan och vet att det inte finns några lätta matcher. Går vi in med rätt inställning så kommer det att gå bra för oss.

