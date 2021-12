ÖFK tittar på alternativ för träningsläger: "Tuffa förutsättningar"

När Östersunds FK återsamlas efter vintern gör de det senare än tidigare år inför superettansäsongen.

Med tuffa träningsförutsättningar och oklart om träningsläger ser ledningen över alternativen:

– Vi får göra det bästa av situationen, säger fotbollschefen Stefan Lundin till OP.

Östersund påbörjar sin uppladdning inför superettan 2022 den 14 januari i ÖP-hallen. Det är en vecka senare än tidigare år. Beslutet är taget på grund av den försenade säsongsavslutningen av allsvenskan.

Det beslutet togs tidigt med de tidigare tränarna berättar Stefan Lundin, fotbollschef i ÖFK:

– Dels på grund av den senare säsongen, men också att jag hade en dialog med tränarna som lämnade efter förra säsongen som vi bestämde det här, säger Stefan Lundin, fotbollschef i ÖFK och fortsätter:

– Det är viktigt för spelarna att få ett datum och kunna få ha sin semester.

Med ÖP-hallen som enda alternativ är förutsättningarna tuffa för Jämtlandsklubben. De har nu ett arbete framför sig att välja var deras försäsong kan optimeras, fram till Jämtkraft Arena är spelklar.

Förra säsongen åkte de på träningsläger i Spanien – något som kan bli svårare i år:

– Det finns ingenting planerat just nu, dels på grund av covid-situationen som gör att et finns en osäkerhetsfaktor. Sedan finns det också en ekonomisk aspekt att väga in, där vi måste se över vad vi lägger resurserna på, menar Lundin.

Andra alternativ är att resa inom Sverige, till exempel Sundsvall och Nordichallen som är den närmaste uppvärmda inomhushallen.

– Vi tittar på alternativ. Vi har någonstans de förutsättningar som vi har, vi får göra det bästa av situationen. Det får jag ta i dialog med tränarna, säger Lundin.

Förlusten mot Brommapojkarna i höstas gör att ÖFK missar Svenska Cupen för första gången sedan 2015. Stefan Lundin försöker se det positiva ur det:

– Ur ett truppbyggesperspektiv kan det vara positivt att missa. Men jag hade gärna varit med i svenska cupen. Det är bra matcher att få den tiden på året, säger fotbollschefen och fortsätter:

– Jag tror inte att det kommet att någon stor inverkan på försäsongen i stort.

