JUST NU: Lämnar Djurgården - presenterad av sin nya klubb

เมืองทองเปิดตัว "เยสเปอร์ นีโฮล์ม" เสริมแกร่งแนวรับเลกสอง โควต้าอาเซียน

Muangthong United welcomes Swedish-Filipino defender Jesper Nyholm who will wear the #2 jersey for the Kirin.#mtutd#theuntouchables pic.twitter.com/7Vw7LFW1DD