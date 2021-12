JUST NU: Tidigare Blåvitt-målvakten till Grekland

Giannis Anestis, 33, är klar för grekiska FC Panetolikos. Målvakten och klubben är överens om ett kontrakt till sommaren 2023.

- I come to work every day to help the team achieve its goals, säger Anestis på lagets hemsida.

Nyligen presterade FC Panetolikos att tidigare Örebro SK-mittfältaren Johan Mårtensson var klar för klubben. Nu har ytterligare en spelare från allsvenskan anlänt till truppen. Under tisdagen står det klart att IFK Göteborgs tidigare målvakt, Giannis Anestis, ansluter till FC Panetolikos. Parterna är överens om ett kontrakt till sommaren 2023.

- I am very happy to belong to the Panaitolikos family from today. I come to work every day to help the team achieve its goals, säger Anestis på lagets hemsida.

Anestis kom till IFK Göteborg 2019 och var i föreningen i tre säsonger. 30-åringen gjorde 88 matcher i Blåvitt och är nu redo för spel i sitt hemland.

TV: Årets lag i allsvenskan 2021





