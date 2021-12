KLART: Tidigare Helsingborgs IF-spelaren ansluter till Vasalunds IF

Efter mer än 100 matcher i Landskrona BoIS lämnar Måns Ekvall Skånelaget. 26-åringen är nu klar för Vasalunds IF. Det meddelar laget på sin hemsida.

- Vi får in en hel det rutin och erfarenhet i laget, säger Vasalunds sportchef Georgios Gogas.

Vasalunds IF hade i år en tuff säsong som nykomling i superettan och slutade näst sist i serien. Nu har klubben presenterat sitt första nyförvärv inför kommande säsong. Måns Ekvall ansluter till Stockholmsklubben från Landskrona BoIS för spel i Ettan Norra.

- I Måns får vi in en innermittfältare som har sina styrkor i det defensiva spelet. Har senaste åren representerat Landskrona BoIS där han hunnit spela mer än 200 serie- och tävlingsmatcher, så vi får in en hel det rutin och erfarenhet i laget, säger Georgios Gogas.

Ekvall gjorde 20 matcher i Landskrona BoIS under året när laget som nykomling kom sexa i superettan. Mittfältaren, som tidigare har spelat i har spelat i Örgryte IS och Helsingborgs IF, är nu klar för Vasalunds IF.

