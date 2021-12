"Om du ska köpa någon som Samuel kostar det en jävla massa pengar"

Adegbenro var IFK Norrköpings bästa spelare 2021.

Nigerianen vann skytteligan och fick priset som årets forward i allsvenskan 2021.

Nu finns risken att IFK Norrköping går miste om sin succéspelare.

– Har du en allsvensk skyttekung finns alltid risken att du kan förlora honom, säger Norrköpings chefsscout Stig Tornbjörnsen till FotbollDirekt.

Inför säsongen kom Samuel Adegbenro till IFK Norrköping från norska Rosenborgs BK. Forwarden, som kostade Östgötaklubben en bit under en miljon kronor, har gjort stor succé under säsongen 2021 med sina 17 mål.

Därmed vann han också den allsvenska skytteligan. En allsvensk skyttekung kommer alltid ha ögon på sig av från klubbar runt om i världen och risken finns att IFK Norrköping tappar sin anfallare. I alla fall om du frågar lagets chefsscout Stig Torbjörsen.

– Har du en allsvensk skyttekung finns alltid risken att du kan förlora honom. Men om man förlorar en sån kille så kommer det pengar tillbaka. Så det kan vara både plus och minus, säger Torbjörnsen.

Finns det några klubbar som har ryckt i honom?

– Nej.

IFK Norrköping sålde 18-årige Ísak Bergmann Jóhannesson till FC Köpenhamn för 50 miljoner under säsongen. Men om det finns möjlighet för en ny sådan affär är inget Torbjörsen vill prata om.

– Det där är bara spekulationer, konstaterar chefsscouten.

Vad skulle det betyda för IFK Norrköping om Adegbenro lämnade?

– Det skulle betyda att vi förlorar en allsvensk skyttekung vilket betyder ganska mycket. Man vet aldrig vem som kommer in efter honom eller om det kommer nyförvärv kan göra det lika bra. Så det är en väldigt svår fråga att svara på. Att förlora den bästa spelaren i laget betyder en hel del.

Går det att ersätta en sådan spelare som Adegbenro?

– Nej, egentligen inte. Om du ska köpa en allsvensk målskytt som Samuel så kostar det en jävla massa pengar.

– Men en bra spelare behöver inte vara dyr. Många tror att ju dyrare en spelare är desto bättre är han. Det är klart att det är enklare om du har mycket pengar. Dock är det ingen garanti på bra prestationer om du köper en dyr spelare. Samuel är ett bra exempel på att en spelare inte behöver vara dyr för att prestera.

När ett lag sitter på en skytteligavinnare hoppas man troligtvis att det kommer in mycket pengar vid en eventuell försäljning. Men att få in stora pengar på just Adegbenro är ingenting som Torbjörnsen lägger någon vikt i.

– Det spelar ingen roll vem du får in pengar ifrån. Det är inte viktigare att få pengar på Adegbenro än någon annan spelare.

– Vi vill få ut så mycket pengar som det bara går om vi nu skulle sälja honom.

TV: Allsvenskans bästa spelare 2021:

