UPPGIFTER: Degerfors IF tappar anfallare - ersätts av ÖSK-spelare

Enligt uppgifter från VLT-Sporten är William Dahlström på väg bort från Degerfors IF. Hans ersättare kan bli Örebro SK-anfallaren, Erik Björndahl, som spelade i Degerfors IF 2019.

Fjolårets succéspelare William Dahlström har haft det svårt att slå sig in Degerfors IF under året. Anfallaren startade endast fyra matcher och hoppade in i 17. Nu byter han ut allsvenskan med Degerfors IF mot superettan med Halmstads BK. Detta enligt uppgifter från VLT-Sporten.

Om Dahlström lämnar, vill Värmlandslaget ha in Erik Björndahl. 31-åringen var på lån i Västerås SK under säsongen och spelade med Degerfors IF i superettan 2019. Då vann han skytteligan och gick sedan till rivalen Örebro SK.

Nu ska Erik Björndahl vara nära en övergång till Degerfors IF. Anfallaren ägs just nu av Örebro SK där han har ett år kvar på kontraktet.

