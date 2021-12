HIF:s plan 2022 och varning: ”Tufft nästa år budgetmässigt”

Helsingborgs IF gick upp till allsvenskan.

Nästa år väntar spel i den svenska fotbollens finrum för en förening som inte har världens bästa ekonomi.

- Vi har inte ekonomi så att vi kan köpa in tio spelare och toksatsa, säger Andreas Granqvist.

Men det är en sportchef som litar på sitt lag.

- Jag tror absolut att vi stannar kvar i allsvenskan, säger Andreas Granqvist.

Invånarna i Helsingborg fick inte vänta så länge innan di röe var tillbaka i Sveriges högsta serie igen. Närmare bestämt bara en säsong. Efter seger mot Halmstads BK med 3-1 på Örjans Vall och totalt 3-2 i det allsvenska kvalet stod det klart att Helsingborgs IF spelar i allsvenskan 2022. Festen den 14:e december, när avancemanget var ett faktum, höll på hela natten i Helsingborg. Dock var det många som ifrågasatte ifall HIF var redo för att ta klivet tillbaka. Någon som däremot tror på sitt lag och att de säkrar kontraktet i allsvenskan kommande säsong, är HIF:s sportchef tillika tidigare spelare Andreas Granqvist.

- Jag tror absolut att vi stannar kvar i allsvenskan. Målsättningen för föreningen är att vi stannar kvar, utan tvekan, säger Granqvist till FotbollDirekt.

Vad krävs för att ni ska etablera er i allsvenskan?

- Vi ska fortsätta att utvecklas som förening och som lag. Det gäller att de som har gjort det bra fortsätter på den vägen och blir allsvenska spelare. De spelare som har varit i allsvenskan får se till att hålla den nivån och vara jämna för att vi ska kunna tävla med de lagen som är i serien, vilket är ett snäpp högre än superettan.

Granqvist menar att Skånelaget var för ojämna under säsongen och att det har varit för stora skillnader på deras högsta respektive lägsta nivå. Något de måste jobba på till nästa år.

- När vi väl har haft våra toppar så har vi varit på allsvensk nivå men när vi inte presterar så är våra dalar väldigt dåliga. När vi haft våra sämsta perioder har det knappt varit på superettan-nivå. Vi har inte råd att vara så ojämna i en serie som allsvenskan.

- I superettan har vi varit favoriter i varje match men i allsvenskan så kommer vi kanske inte vara det i alla matcher, vilket kommer underlätta för oss.

Helsingborgs IF har tidigare blivit kritiserade för hur laget har skött sin ekonomi. I en intervju, innan första kvalmatchen mot Halmstads BK, med FotbollDirekt, sa föreningens klubbdirektör Joel Sandberg att de var bättre positionerade för allsvenskan nu än senaste gången, 2019. Någonting som Granqvist håller med om.

- Jag skulle väl säga att vi har en stabil ekonomi med Helsingborgs IF:s mått. Sen har vi inte ekonomi så vi kan köpa in tio spelare och toksatsa. Det kommer fortfarande vara ett tufft nästa år rent budgetmässigt. Men det är klart att förutsättningarna är bättre i allsvenskan än om det hade varit superettan.

Skånelagets viktigaste spelare under säsongen var helt klart Anthony van den Hurk. Anfallaren stod för 17 mål i seriespelet samt ett mål i kvalet och vann därmed superettans skytteliga. Dock var det få andra som gjorde mål. HIF:s näst bästa målskytt gjorde endast fyra mål, så med andra ord är Van den durk otroligt viktigt.

- Det är klart att det alltid är bra att ha en anfallare som gör jättemycket mål. Det är svårt att hitta en anfallare som gör tio mål eller fler och där har van den Hurk varit fantastisk för oss. Sen vill man såklart att de andra offensiva spelarna överlag kommer upp i närheten av tvåsiffrigt i antal mål och att det är jämnare prestationer på de offensiva spelarna.

- Vi hoppas såklart att vårt anfallsspel utvecklas ännu mer och att det är fler som gör poäng och mål. Vi har redan typer i laget som kan vara med och göra många mål. Till exempel William Leoper som vann assistligan för andra året i rad, så det gäller att ha en bra mix på allihopa för att leverera.

Granqvist berättar att de inte har den kassan som topplagen i allsvenskan har men han hoppas att de kan göra några bra värvningar framöver.

Något specifikt?

- Vi söker en vänsterback och en innermittfältare. Sen kanske det kommer ske fler saker under tiden framöver. Just nu har vi 23 spelare på kontrakt, tror jag, och det finns i dagsläget inget konkret intresse för någon utav dem. Vi får se, det kommer säkert hända mycket både in och ut när fönstret öppnar.

Det har länge spekulerats kring om just Anthony van den Hurk är på väg bort från Helsingborg. Granqvist berättar att de har fört en bra diskussion och att han har kontrakt över till 2022.

- Nu är det fullt fokus på att han kommer spela även nästa år. Det kan som sagt hända saker framöver men i dagsläget är det tänkt att han ska spela med oss även kommande säsong.

Granqvist kom tillbaka till Helsingborgs IF 2018 och var då spelade sportchef. Sedan i höst jobbar han bara som sportchef då han la skorna på hyllan efter en 15 år som aktiv fotbollsspelare. Därmed går han miste om en säsong i allsvenskan med föreningen han slog igenom i.

Ångrar du beslutet så här i efterhand?

- Om jag hade varit frisk hade jag nog inte lagt av. Men med tanke på att jag blev borta så länge efter att bara spela en match och att vi sedan gick upp, så känns det som ett bra beslut.

-Det är klart att jag saknar att spela stora matcher och sådana matcher som mot Halmstads BK. Då vill man vara ute på planen och hjälpa laget.

TV: Årets lag i allsvenskan 2021





