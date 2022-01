JUST NU: Räddas kvar i Djurgården

Nu kommer nästa steg i Djurgårdens satsning.

I fredags kom en av allsvenskans bästa anfallare i form av Victor Edvardsen.

Igår förlängdes kontraktet med lagkapten Magnus Eriksson – däremellan fick Rasmus Schüller även förlängt.

Nu står det klart att Aleksandr Vasyutin stannar i Djurgården över 2022.

– Jag är väldigt glad över att få spela ännu ett år i Djurgården, säger Vasyutin till hemsidan.

Den skadedrabbade ryske målvakten Aleksandr Vasyutin får förlängt ett år till i Djurgården. Detta trots att det länge såg ut att vara långt i från säkert att bli av.

Upprustningen fortsätter med andra ord hos blåränderna.

Lånedealen är på ytterligare ett år för Vasyutin från Zenit St. Petersburg.

Ryske målvakten är glad över att få stanna i Djurgården en säsong till.

– Jag är väldigt glad över att få spela ännu ett år i Djurgården. Vi började diskutera det i slutet av förra året och redde ut några små detaljer innan vi var överens. Så känslan är jättebra för min del och vi har ett väldigt bra lag inför säsongen som kommer, berättar Vasyutin och fortsätter:

– Det var blandade känslor. Jag kände att jag kunde gett mycket mer för laget men min skada satte ju stopp för det. Så vi får hoppas att jag kan göra mitt allra bästa under hela 2022.

Formen på målvakten är just nu bra efter att han har fortsatt träna hårt under julledigheten. Just nu befinner han sig i Ryssland och kommer fortsätta göra det ett tag till innan han ansluter till laget igen.

✍️ Aleksandr Vasyutin förlänger!



Låneavtalet mellan Djurgården och FC Zenit förlängs över 2022 pic.twitter.com/yq8iYh0EpN — Djurgården Fotboll (@DIF_Fotboll) January 10, 2022

