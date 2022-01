AVSLÖJAR: Ännu en stor talang kan vara på väg att lämna Djurgården

Inför förra årets säsong fick Kofi Asare, 19, speltid i Djurgårdens A-lag. Talangen belönades med ett ungdomskontrakt och sedan en utlåning till Ettan Norra.

Nyligen lämnade 17-årige Victor Säfsten Stockholmsklubben - och nu kan även Asare vara på väg bort.

– Djurgården har tyvärr inte erbjudit mig ett A-lagskontrakt, säger Asare till FotbollDirekt.

Efter att ha anslutit från Hammarbys akademi har Kofi Asare under ett par års tid öst in mål för Djurgårdens olika ungdomslag. I fjol fick han dessutom vara med under A-lagets försäsongsmatcher, och han blev bland annat målskytt mot Sirius i februari 2021.

Utöver det skrev talangen på ett tvåårigt ungdomsavtal med klubben och under hösten blev han utlånad till IFK Haninge i Ettan Norra.

Efter säsongen blev han nominerad till årets “Unicoach”-mittfältare för sina prestationer under 2021.

Det rör sig med andra ord om en stor talang som Djurgården hoppas mycket på - men frågan är hur länge han blir kvar i Stockholmsklubben.

Nyligen lämnade Victor Säfsten, 17, föreningen för spel i division 1, och Blåränderna har tidigare kritiserats för bristande speltid till egna produkter.

Enligt uppgifter till FotbollDirekt kan nu Djurgården även gå miste om Asare. När Djurgården startade upp försäsongen i går fanns inte Asare med

– Nej, jag tränar inte med Djurgården, säger han.

För FD bekräftar 19-åringen att han för tillfället tränar med Brommapojkarna, men att framtiden med Djurgården fortsatt är oviss.

– Ingenting är klart, vi håller på att diskutera med Bosse (Andersson, sportchef). Så vi får se vad som händer. Men jag kan säga att det är 50/50 på att jag blir kvar eller inte.

– Djurgården har tyvärr inte erbjudit mig ett A-lagskontrakt, så vi håller på att diskutera framtiden. Vi får se om jag blir kvar eller inte.

Så det kan vara så att du lämnar Djurgården?

– Ja, absolut.

Gäller det en utlåning eller permanent?

– Både och. Det enda jag vet är att det inte är hundra att jag blir kvar.

Har du som målsättning att spela A-lagsfotboll den här säsongen?

– Ja absolut, det är tanken. Antingen så är jag kvar i Djurgården eller så spelar jag i superettan.

Har du hört att andra superettanklubbar förutom Brommapojkarna vill ha dig?

– Ja, det finns intresse. Absolut.

