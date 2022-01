KLART: Allsvenska premiäromgången - alla matcherna

Den 2 april sparkar allsvenskan 2022 igång.

Och nu står det klart vilka premiärmatcher som väntar.

Spelordningen har presenterats - och det blir några riktigt intressanta matcher direkt.

De regerande mästarna Malmö FF inleder den allsvenska säsongen 2022 på bortaplan. Och det blir mot fjolårets succé - Kalmar FF.

Det står nu klart, då spelordningen för allsvenskan har presenterats.

Samtliga premiärmatcher hittar du nedanför. Spelordningen för resten av säsongen hittar du här - exakta datum och tider är dock inte fastställda än.

Premiärmatcherna:

Kalmar FF - Malmö FF

BK Häcken - AIK

Djurgårdens IF - Degerfors IF

Hammarby IF - Helsingborgs IF

IF Elfsborg - Mjällby AIF

IFK Göteborg - IFK Värnamo

IFK Norrköping - Varbergs BoIS

IK Sirius - Gif Sundsvall

