Fri på marknaden: "Det förs diskussioner med olika klubbar"

Oliver Ekroth lämnade Degerfors IF.

Den 29-åriga försvararen står nu kontraktslös.

Men snart kan han få en ny arbetsgivare.

- Det förs diskussioner med olika klubbar, säger Ekroth till FotbollDirekt.

Förhoppningsvis blir det en klubb utomlands.

- Jag har en magkänsla som säger att jag vill testa något annat än Sverige.

Efter fyra säsonger i Degerfors IF stod det under måndagen klart att Oliver Ekroth lämnar Rödvitt. Mittbacken har varit given i startelvan och var en bidragande faktor till avancemanget till allsvenskan 2020 och det säkrade kontraktet i allsvenskan under fjolåret. Nu blir det inga fler matcher på Stora Valla. Något som är vemodigt för Ekroth.

- Jag har varit här i fyra år och trivts väldigt bra sedan första dagen. Det har bara blivit bättre och bättre för varje dag som har gått. Jag valde att tacka nej till det kontraktet som erbjöds och nu när det har sjunkit in är det klart att det är tufft, säger Ekroth.

Trots att 29-åringen väljer att lämna Degerfors IF, så har han enbart positiva saker att säga om tiden bakom sig.

- Det har varit en otrolig tid. Jag har älskat den här klubben och folket som är i och runt den. Supportrarna som vi har, inte bara i Degerfors, utan i hela landet har varit fantastiska. Det är en liten förening när man väl är här. Men med tanke på det följet som vi har så känner man en otrolig kärlek till dem.

Det var under måndagen som det blev officiellt att Ekroth väljer att lämna Värmlandslaget. Nu hoppas han på ett nytt äventyr.

- Jag vet att jag går in på sista tredjedelen av min karriär om jag får möjlighet att fortsätta. Jag har en magkänsla som säger att jag vill testa något annat än Sverige. Det kommer hända nu. Därför landade beslutet i att tacka nej till en förlängning.

Finns det någon specifik ställe du drömmer om att få spela på?

- Inte så direkt. Det jag vill och det jag strävar efter är att fortfarande bli en bättre fotbollsspelare. Jag känner att jag har nivåer kvar som jag kan uppnå. Då spelar egentligen inte landet någon roll. Att komma till en miljö som är bra och där jag kan fortsätta utvecklas är det viktigaste. Det är väl det som är målet.

- Jag jagar inga pengar i den sitsen jag sitter i nu. Men där går det inte att säga någonting. Dyker chansen upp får man ta ställning till det då. Just nu handlar det om att att komma till en miljö och nivå som är ännu bättre för att jag ska utvecklas.

I dagsläget jobbar Ekroths agent med att hitta en ny klubb.

- Det är min agent som sköter den biten. Det enda jag vet är att diskussioner förs med olika klubbar.

Finns det någon klubb som är extra konkret?

- Det är nog en massa diskussioner bara. Jag vet inte mer än vad jag sa precis. Jag vill inte veta för mycket innan det finns något som är hett.

Den 18 januari fyller mittbacken 30 år. Något som kan vara en nackdel när man söker en ny klubb.

- Så är det. Det är klart att de allra bästa klubbarna strävar efter så bra och så unga spelare som möjligt. Samtidigt känns det ändå som att det nu handla mer om fotbollskunskaperna än just på åldern. Det är inte helt till min fördel men det ska nog inte vara helt avgörande heller.

Han själv tror också att han har fler år framför sig.

- Om kroppen håller, peppar, peppar, så hoppas jag absolut på kanske åtta år till i alla fall. Det handlar bara om hur motivationen ligger och hur villig man är att ta hand om kroppen. Jag bli bara hungrigare för varje dag som går och vill mer. Just nu strävar jag efter att fortsätta så länge jag kan.

- Zlatan är är ju 40 så det är väl en målbild, säger Ekroth och skrattar.

- Andreas Johansson i Halmstads BK är också ett exempel. Det går om man vill. Det handlar om att att ha lite tur och att ta hand om kroppen.

