Tidigare Hammarby-talangen slog till med sitt första ligamål

I maj lämnade Isac Lidberg Gefle IF för Go Ahead Eagles i nederländska Eredivisie. Under gårdagen stod 23-åringen för sitt första ligamål i 1-1-matchen mot Heracles Almelo.

Isac Lidberg, som tidigare har spelat i bland annat Hammarby IF, Åtvidabergs FF och IK Start, representerar idag Go Ahead Eagles i nederländska Eredivisie.

Efter 17 matcher utan ligamål för anfallaren kom under gårdagen det första. Med 15 minuter kvar av bortamatchen mot Heracles Almelo, vid ställning 1-0, slog svensken till med ett 1-1-mål som också blev slutresultatet.

Go Ahead Eagles ligger för tillfället på en tolfteplats i Eredivisie tack vare Lidbergs kvittering.

Förutom spel i klubblag har Lidberg som ung även representerat både Sveriges U17- och U19-landslag.