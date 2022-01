JUST NU: Ser ut att slå bort alla tankar på att lämna Kalmar FF

Flera spelare har lämnat Kalmar FF efter succésäsongen 2021.

Men den klarast lysande stjärnan är kvar. Oliver Berg, 28, bekräftar att klubbar varit intresserade av att värva honom i vinter - men att ingenting riktigt lockat.

– Jag tycker att Kalmar är bäst för mig just nu. Jag är på en bra plats, säger Berg till FotbollDirekt.se.

Fjolåret blev en stor framgång för Kalmar FF, på flera plan. Från att ha hamnat på kvalplats två år i rad lyckades den nye tränaren Henrik Rydström ta upp laget till en sjätte plats.

Oliver Berg minns tillbaka till 2021 med värme.

– Det är positiva tankar. Om man ser det över hela året så är det positivt. Det var ett jätteroligt år och det var kul att spela i Kalmar. Så man får hoppas att vi bygger vidare på det nu, säger han till FotbollDirekt.

Förutom norrmannens imponerande poängfacit - tolv mål och sex assist - så spelade Berg dessutom samtliga 30 matcher i allsvenskan förra året.

– Ja, jag höll mig pigg och fräsch. Det är så man vill ha det, att man spelar varje minut och varje match, säger Berg.

Gör du någonting annorlunda inför den här säsongen?

– Jag tittar ju på vad jag borde vidareutveckla och så blir det kanske något annorlunda här och där. Det blir nog inte precis samma sak som i fjol, men mycket rätt gjorde man ändå. Så man ska inte slänga bort allt man gjort. Det finns mycket bra att fortsätta med.

Samtidigt som KFF plockat in starka nyförvärv som exempelvis Simon Skrabb, Kevin Jensen och Ricardo Friedrich har även viktiga pjäser lämnat.

– Vi kanske inte måste börja om på nytt, men det är ett jobb som måste göras. Att få in de nya grabbarna i laget, både socialt och fotbollsmässigt. Men jag tror absolut att det kan bli bra, säger Berg och tillägger:

– De första veckorna har varit jätteroliga och det är mycket som redan sett bra ut.

Är det frustrerande eller oroligt på något sätt att så många spelare lämnat?

– Nej, det tycker jag inte. Det är såklart tråkigt att förlora bra spelare, men det kommer alltid nya personer in. Det blir inte precis likadant som innan, men det blir på ett lite annorlunda sätt. Om det blir bättre eller sämre får vi se.

Vad tror du en rimlig målsättning är för er i år? Kan ni till och med hamna ännu högre upp i tabellen?

– Vi har inte kommit så långt att vi hunnit prata om det. Vi har tänkt och vi ska fortsätta tänka mycket på våra prestationer. Sen styr inte vi över allt. Om vi skulle nå en sämre tabellplacering i år jämfört med i fjol behöver inte det nödvändigtvis betyda att vi blivit sämre spelmässigt.

– Vi är väl lite tråkiga, och pratar mer om prestation och hur vi ska spela. Vi vill såklart vinna, men det ska komma via vårt sätt att arbeta på.

Januari är en intensiv månad på transfermarknaden, har det ringt mycket i din telefon?

– Nja, det har varit lite hit och dit. Man tror att man har kontroll på situationen hela tiden och att man inte ska bli påverkad av någonting - men det går upp och ner.

– Jag är tacksam för folket jag har runt om mig, som tänker på rätt saker. Just nu är jag på en bra plats.

Har det funnits intresse från andra klubbar?

– Ja, det har det varit. Utan att gå in mer på detalj så har det funnits intresse. Men just nu är det ingenting som lockar eller är aktuellt. Jag tycker att Kalmar är bäst för mig just nu.

Du har ett år kvar på kontraktet. Har du och Kalmar börjat prata något mer om din framtid?

– Nej, inte just nu. Just nu tänker jag mest på att det nya laget ska sätta sig. Allt fokus på det fotbollsmässiga, så får man ta hand om nästa år när det väl börjar närma sig.

