JUST NU: Lämnar Hammarby på lån

Hammarby lånar ut Aljosa Matko till slovenska Olimpija Lublijana, detta meddaler klubben via sin hemsida.

Aljosa Matko kom till Hammarby förra sommaren från NK Maribor.

Slovenen fick det aldrig att lossna i Hammarby och lånas nu ut under våren.

Den 21-årige slovenen kommer att spendera vårsäsongen på lån hos Olimpija Lublijna meddelar klubben.

– Det här är en bra lösning för båda parter, Aljosa behöver hitta tillbaka sitt självförtroende och få kontinuerligt med speltid. Han kastades in i hetluften direkt när han kom hit, och hade kanske hade behövt lite mer tid att acklimatisera sig och hitta sin plats i laget. I och med förändringar i tränarstaben så tror vi att det bästa för Aljosa just nu är att komma till en miljö där han får förtroende och känner sig hemma. Vi kommer naturligtvis följa hans utveckling under det närmsta halvåret och hoppas han kommer tillbaka starkare, förklarar Jesper Jansson via klubben hemsida.

Aljosa Matko spelade 13 matcher för Hammarby i allsvenskan 2021.

RASMUS HJORTLING OLOFSSON

