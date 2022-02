JUST NU: AIK vinner rättvist med 3-2 – Degerfors bör dock vara nöjda

AIK mot Degerfors på Skytteholms IP.

Det är säsongens andra träningsmatch för Gnaget.

Bartosz Grzelak ställer med en stark elva – Bojan Radulovic vilas helt.

Hemmalaget gör en bra match. Spelar rörligt och försöker mycket offensivt samt ett välfungerat presspel. Bör dock vinna tydligare.

Dessutom är det många unga som får chansen, och tar den ordentligt.

Andreas Holmberg efter matchen:

– Vi bjuder på väldigt mycket, men samtidigt så har vi många som är borta och en del som spelar på fel positioner.

– Ja, vi är effektiva. När vi väl får igång vårt spel är vi farliga. Tyvärr gör vi det inte tillräckligt ofta.

– Det är första riktiga träningsmatchen för oss. Många är ovana på positionerna samtidigt som vi måste bli snabbare i beslutsfattande och sånt.

Bartosz Grzelak efter matchen:

– Vi borde vinna med fler kassar, tycker jag.

– Vi har jättesvårt att avgöra. Degerfors är bra i spelet och när de lyckas så blir det farligt. Men våra yttrar gör det bra i pressen tillsammans med laget.

– Han gör det jättebra, och jag blir väldigt stolt över att spela med i princip bara U19-spelare.

*** *** ***

Matchen slut

89' Till slut ger övertaget för AIK resultat. Rogic spelar fram via flertalet ben, Ring skjuter via ett försvarsben över Degerfors målvakt in i mål.

88' AIK har lagt i en extra växel offensivt. Har belögrat offensivt straffområde med stor rörelse.

Djurdjic kliver av med skadekänningar.

83' Degerfors genomför ytterligare byten.

80' Nikola Djurdjic gör 2-2 oväntat. Repris på första halvlek när Degerfors kvitterar efter stor AIK-dominans. Djurdjic lägger in bollen enkelt efter fint lågt inlägg från högerkanten.

67' Ett ungdomligt AIK är betydligt bättre än Degerfors fortsatt. Det saknas fortsatt kvalitet i sista tredjedelen för Gnaget.

59' Nabil Bahoui gör kyligt 2-1 från målområdeslinjen. Sebastian Larsson slår välplacerat inlägg från höger som "Nabbe" bredsidar in fint.

Följs upp av totalt sex byten i AIK. Bland annat Erik Ring och Filip Rogic byts in. Strax efter byts även målskytten Diego Campos ut från gästerna.

52' Stefanelli fortsätter briljera – nära mål via placering mot bortre stolproten från straffområdeslinjen.

Hemmalaget fortsätter även dominera matchen. Hög press och mycket rörligt spel som Degerfors har svårt med.

46' AIK byter ut båda mittbackarna Per Karlsson och Mikael Lustig – in kommer två akademispelare.

Degerfors byter in Nikola Djurdjic.

Andra halvlek sparkas igång av AIK.

*** *** ***

Sabatkar i halvtidsintervju med Discovery+:

–Vi försöker göra saker med kvalitet men lyckas inte riktigt, tyvärr.

–Vi försöker arbeta på vissa ytor men kommer inte riktigt åt dem.

Stefanelli i halvtidsintervjun med Discovery +:

–Vi behöver vara mer noggrannare med sista passen. Men vi försöker kontrollera matchen med vårt passningsspel och press. Vi spelar vår andra match, men vi jobbar på att få till ett viktigare spel.

Stefanelli kommenterar felpassen som ledde till Degerfors kvittering.

– Ja, mitt misstag, jag tror att jag sparkade foten i marken och fick en felträff. Så det är 1-1 för mig nu efter mitt mål.

*** *** ***

42' Snabb replik – Campos dundrar in snyggt skott till 1-1

Det är ett överraskande mål där AIK bjuder tillbaka med slarvigt spel i farlig yta. Nyförvärvet Campos får till en fin träff från distans, som Nordfeldt är chanslös på.

37' Nicolas Stefanelli chippar vackert in 1-0 efter fin press från Gnaget

Degerfors gör det inte lätt för sig. Mittbacken försöker dribbla som siste man och tappar boll. Argentinaren kan enkelt slå in bollen i mål.

36' Degerfors har det svårt nu – mycket slarv i farliga lägen. Men de lyckas ändå komma upp i banan ibland, för att få andnöd.

AIK å sin sida har svårt med avgörande passen offensivt.

28' Stefanelli nära att spräcka nollan

27' Gnaget har fått flyt i spelet nu och har bra rörelse. Utmanar mycket på djupet, inte jättelångt ifrån att skapa farliga lägen nu.

15' AIK trycker ner Degerfors nu men gästerna försvarar bra. Det är fortsatt ett ställningskrig på mitten. Degerfors är inte alls ofarliga när chansen ges.

5' Erick Otieno sätter full fart från eget straffområde och avslutar med farligt skott som går tätt utanför stolpen

1' Degerfors sätter igång matchen.

Bartosz i införintervjun med Discovery+: – Jag vill se att vi har ett varierat anfallsspel bakom motståndarens backlinje.

*** *** ***

Startelvor:

Nordfeldt

Mendes-Lustig-Karlsson-Otieno

Ayari-Larsson-Hussein-Elbouzedi

Stefanelli-Bahoui

***

Gal

Sabetkar-Granath-Andersson

Rajamohan-Carlén-Gravius-Krezic

Bertilssom-Saidi-Campos

*** *** ***

Tillbaka från det oväntade försäsongslägret från snö och kyla i Sälen väntar nu säsongens andra försäsongsmatch för AIK. Motståndare är Degerfors.

Bartosz Grzelak har nu släppt matchtrupp och startelvan för dagen. Det är en stark elva som inleder matchen. Med tanke på spelarna som är uttagna ser det ut som att Grzelak kanske provar på en 4-3-3-formation mot Degerfors.

AIK:S STARTELVA:

Nordfeldt

Mendes

Karlsson

Lustig

Otieno

Ayari

Hussein

Larsson

Bahoui

Stefanelli

Elbouzedi

DEGERFORS STARTELVA:

Gal

Sabetkar

Granath

Andersson

Rajamohan

Carlén

Gravius

Krezic

Bertilssom

Saidi

Campos

AIK - Degerfors IF

Matchplan: Skytteholms IP

Tid: 13:00

TV-sändning: Discovery+

Det är fem spelare som inte är uttagna till matchen. Bland annat anfallaren Bojan Radulovic, som inte ingår i AIK:s trupp för tillfället. Övriga är Sotirios Papagiannopoulos, Alexander Milošević, Jetmir Haliti och Amar Ahmed Fatah som inte finns med.



Dagens AIK-elva.



Vi ses på Skyttan! — AIK Fotboll (@aikfotboll) February 5, 2022

Den uttagna truppen AIK:

2 Joe Mendes

3 Per Karlsson

7 Sebastian Larsson

8 Bilal Hussein

9 Nicolás Stefanelli

10 Nabil Bahoui

15 Kristoffer Nordfeldt (mv)

17 Calvin Kabuye (AIK U)

20 Zack Elbouzedi

22 Filip Rogić

23 Budimir Janošević (mv)

24 Jesper Ceesay

25 Erick Otieno

26 Yasin Ayari

28 Rasmus Bonde

30 Henry Atola

32 Tom Strannegård

33 Mikael Lustig

34 Erik Ring

37 Ahmad Faqa (AIK U)

39 Vincent Sundberg (AIK U)

43 Adam Kiani (AIK U)

44 David Bengtsson (AIK U)

46 Rasmus Granath (AIK U)

Uttagna truppen i Degerfors:

Jeff Gal

Filip Järlesand

Gustav Granath

Sean Sabetkar

Jakob Andersson

Erik Lindell, Anton Kralj

Adam Carlén

Christos Gravius

Johan Bertilsson

Diego Campos

Abdelrahman Saidi

Daniel Krezic

Erik Grandelius

Dijan Vukojevic

Adhavan Rajamohan

Nikola Djurdjic

Ludvig Steen

Liam Svensson.

