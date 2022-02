JUST NU: Örebro SK presenterar nyförvärv

Örebro SK som förra säsongen ramlade ur allsvenskan har idag tappat Taha Ali till Helsingborgs IF. Nu presenterar klubben en förstärkning. 24-årige Victor Mpindi lånas in från danska Sönderjyske.

Örebro SK har redan tappat bland annat Nahir Besara och Taha Ali.

Men nu presenterar klubben en välbehövlig förstärkning.

Victor Mpindi lånas in från den danska klubben Sönderjyske.

Mpindi ansluter på lån till augusti och sedan har Örebro en option om att köpa loss kameruniern.

Mittfältaren ser positivt på övergången till Örebro.

– Det känns bra att vara här och att testa något nytt. Jag hade ett jättebra samtal med tränaren och jag gillar klubbens målsättning. Jag är här för att hjälpa laget och jag hoppas att vi kan ta oss upp till Allsvenskan igen, säger Victor Mpindi via Örebro SK:s hemsida.

Örebros sportchef Axel Kjäll är nöjd med värvningen av Mpindi.

– Vi har under en tid tittat på att förstärka laget med en central mittfältare och när vi såg en möjlighet att Victor skulle kunna vara tillgänglig har han varit vårt huvudspår i positionen. Han är en defensiv mittfältare som är duellstark, bra i sitt positionsspel och en duktig passningsspelare. Han har under hösten spelat de flesta matcher från start i danska högstaligan och vi är övertygade att hans egenskaper kommer stärka oss. Vi vill även tacka Sönderjyske för ett gott samarbete där Victor till en början kommer att vara här på lån fram till augusti, säger Axel Kjäll via klubbens hemsida.

Victor Mpindi har spelat 16 matcher för Sönderjyske denna säsong.

RASMUS HJORTLING OLOFSSON

