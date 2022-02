AVSLÖJAR: Nära att lämna Djurgården

Tommi Vaiho är nära att gå från Djurgården.

Nu kan FotbollDirekt avslöja att han är nära att lånas ut till IK Sirius. Enligt FD:s uppgifter återstår nu endast detaljer innan övergången går igenom.



Tommi Vaiho har ett helt fotbollsliv i Djurgården, han kom ju första gången säsongen 2005.

Men trots en plats i skymundan under så många år som andremålvakt - och en sejour i Gais - så blev han förstekeeper 2019 och tog SM-guld.

En saga i sig, Vaihos fotbollsliv går sannerligen inte av för hackor.Att det aldrig är för sent har väl den här killen mer än de flesta visat?Men nu är han alltså på väg att lämna och frågan är om han kommer tillbaka?.Enligt FotbollDirekts källor så återstår nu bara detaljer innan han skriver på en lånedel med IK Sirius.Med Aleksandr Vasyutins och Jakob Widell Zetterströms nya kontrakt så uppges Vaiho på allvar ha börjat titta på alternativ, något han gjorde redan i sommarfönstret och där var mycket nära norska Sarpsborg, men hur DIF den gången stoppade en övergång.Vaihos nuvarande kontrakt med Djurgården skrevs i mars förra året och kom att gälla över 2023.

Den här 32-årige målvakten kom alltså till Djurgården redan 2005, men spelade i klubben som junior från 2003.

Däremot har det inte blivit så många matcher, endast 67 allsvenska matcher under alla år. Under guldåret så fick han däremot ett sent genombrott och tog förstaplatsen och stod 20 av 30 matcher.



FotbollDirekt har utan resultat försökt nå så väl Vaiho som Sirius sportchef Ola Andersson - som hans agent Gustaf Grauers.



