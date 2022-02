Nya uppgifter: AIK på väg att sälja anfallare

Tidigare under försäsongen tvingades han spela som mittback.

Och nu kan Bojan Radulovic tid i AIK snart vara över.

Enligt Aftonbladet är Gnaget på väg att sälja anfallaren till HJK Helsingfors.

Samtidigt som tunga namn som Sotirios Papagiannopoulos, Mikael Lustig och Filip Rogic värvades in till AIK så plockades även Bojan Radulovic in under sommaren 2020.

Den 22-årige anfallaren har dock haft det svårt under sina år i klubben att bli en ordinarie spelare, och i träningsmatchen mot Sollentuna tvingades han bland annat att spela som mittback.

Nu uppges anfallaren vara på väg bort.

Enligt Aftonbladet är AIK nära att sälja Radulovic till HJK Helsingfors i Finland. Tidningen skriver att det troligtvis inte rör som om någon större övergångssumma.

På Instagram har 22-åringen lagt ut en bild där det syns att han befinner sig i Finland.

Totalt har Radulovic gjort tre mål på 30 tävlingsmatcher för AIK.

