"Allsvenskans bästa lag de avslutande omgångarna i fjol"

IFK Göteborgs sportchef skapade nyligen rubriker när han menade på att det bara är Malmö FF som har en bättre trupp än Blåvitt i allsvenskan.

Pontus Farnerud tänker inte backa från påståendet.

– Jag tror att många håller med mig och har inga problem med att säga det, säger Farnerud till GT.

En stark höst i ryggen har gjort att IFK Göteborg gått in i 2022 med stor optimism. I laget finns redan högprofilerade namn och under vintern har spelare som Amir Al-Ammari, Erik Sorga och Emil Salomonsson värvats in.

Nyligen fick ett Pontus Farnerud-citat stor uppmärksamhet i media.

“Malmö har den bästa truppen i allsvenskan, sedan ser jag ingen annan trupp som är bättre än Blåvitts”, sade sportchefen till Fotbollskanalen.

I december sade Blåvitts sportchef något liknande till FotbollDirekt.

"Utöver Malmö har inget annat lag ett starkare lag än vad vi har".

I och med IFK Göteborgs tabellplaceringar de senaste åren (8:a, 12:a, 7:a, 11:a, 10:a) är det många som reagerat på Farneruds utspel. Men sportchefen tänker knappast backa från sin åsikt.

För GT berättar han att han menar att IFK Göteborg, tillsammans med några andra klubbar, är något eller ett par snäpp bakom Malmö FF truppmässigt.

– Det står jag definitivt fast vid. Det tror jag ni också gör även om ni inte ser det på samma sätt. Jag tror att många håller med mig och har inga problem med att säga det. Vi har allsvenskans bästa anfallare och vi var allsvenskans bästa lag i de avslutande omgångarna i fjol, säger Farnerud och fortsätter:

– Vi vet att det finns en nivå i truppen och jag tycker inte att den är sämre nu än i höstas. Malmö... det är inget snack om saken att de har en stark trupp utifrån sina förutsättningar, men sedan är det jämnt.

