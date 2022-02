AVSLÖJAR: Kan ta Filip Rogic från AIK

AIK:s Filip Rogic befinner sig i en komplicerad situation, då han fått bristfälligt med speltid i Stockholmsklubben.

Nu är 28-åringen angelägen om att hitta en ny lösning kring framtiden.

Enligt FotbollDirekts källor kan nu Sirius bli aktuellt för Rogic.

– Vi vet såklart vem Filip är. Men han är ju en AIK-spelare och jag kommenterar aldrig andra lags spelare, säger Sirius-sportchefen Ola Andersson till FotbollDirekt.

Efter den starka andraplatsen i fjol vill AIK fortsätta klättra uppåt. Tidigare under vintern förlängdes kontrakt med sådana som Alexander Milosevic och Kristoffer Nordfeldt - och under de senaste dagarna har ryktena intensifierats kring John Guidetti och Anthony van den Hurk.

En hel del namn har även försvunnit.

Så sent som i går stod det klart att Bojan Radulovic lämnar för spel i Finland, och tidigare har spelare som Ebenezer Ofori och Saku Ylätupa lämnat.

Filip Rogic är en annan som inte riktigt fått det att lossna i AIK - och nu kan även han vara på väg bort.

Efter att Jacob Ortmark lämnat Sirius för spel i IFK Norrköping tittar nu Uppsalaklubben intensivt efter ersättare. Ortmark var en viktig spelare för den blåsvarta föreningen och Sirius har tittat på flera tänkbara alternativ att ta in. Enligt uppgifter till FotbollDirekt så är ett av namnen som nämnts AIK:s Filip Rogic.

Rogic ska enligt FD:s källor kunna tänka sig en övergång till Uppsalaklubben. Han uppges se Sirius som ett bra steg i karriären.

Däremot ska inte några förhandlingar än så länge vara påbörjade.

Andersson tillägger:

– Så jag varken kan eller vill inte kommentera den här situationen mer än så här just nu.

Rogic anslöt till AIK under sommaren 2020 och har under sina två säsonger gjort 27 framträdanden i allsvenskan. Den mångsidige mittfältaren fick för det mesta agera som inhoppare under fjolåret - och det ska även sägas att han dragits med skadeproblem.

Tidigare i karriären har Rogic representerat klubbar som Östersunds FK, AFC Eskilstuna, FK Orenburg och Örebro SK.

Rogics kontrakt med AIK sträcker sig till den 31 december 2022.

