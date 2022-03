JUST NU: Kindberg får kalla handen: ''Det behövs sådana som mig''

Östersunds FK lever i en fortsatt mycket svår ekonomisk situation.

Men tidigare ordföranden Daniel Kindberg som tidigare visat att han vill ta över igen - kommer inte att bli aktuell. Detta står klart inför dagens årsmöte i ÖFK.

- Jag känner ju att jag har ett starkt stöd, men jag är inte nominerad av valberedningen inför årsmötet, säger han och fortsätter:



- Jag är ödmjuk inför att en demokratisk vald valberedning tar sina beslut, men med utmaningarna ÖFK står inför så behövs det sådana som mig.



Östersunds FK spelar inte längre i allsvenskan och dras likaledes med fortsatt allvarliga ekonomiska problem.



I går hölls en bolagsstämma och i dag väntar årsmöte.



Förposterna har varit mindre roliga sedan det nyligen blivit känt att det saknas tre miljoner kronor för ÖFK efter försäljningarna av Saman Ghoddos och Ken Sema. Detta sedan klubben blivit indragen i en misstänkt internationell bedrägerihärva som klubbarna Watford och Amiens just nu går igenom.

Men inte nog med det - tidigare i veckan kunde FotbollDirekt även avslöja att ÖFK riskerar att missa en övergångssumma för Blair Turgott då klubben han är på väg till i Förenade Arabemiraten - inte vill betala för en övergång. Detta enligt FD:s källor.

Ja, ni hör, Östersunds FK lever alltjämnt under hård press och viktiga intäkter dröjer, eller riskerar att gå förlorade. Tuffa prövningar för ordförande Mathias Rasteby och vd Catharina Törngren.Frågan är vad som händer nu på dagens årsmöte?Klart är nu hur som helst att någon comeback i nuläget inte kan bli aktuell för förre ordföranden Daniel Kindberg som tidigare i år friades från anklagelser om ekonomisk brottslighet.Kindberg har fått stöd från flera medlemmar som vill se honom tillbaka, samtidigt som han själv för några veckor sedan visade att han vill ta över igen - detta om valberedningen lyfter fram hans namn som en kandidat.Nu står det klart att han inte är nominerad sedan valberedningen sagt sitt.- Jag måste ha respekt för det och tänker inte försöka kandidera när mitt namn inte är nominerat. Men som jag sade, med dessa oerhörda utmaningar som Östersunds FK så behövs det sådana som mig för att vända detta, så väl sportsligt som ekonomiskt, säger Daniel Kindberg i ett uttalande till FotbollDirekt.se.Daniel Kindberg fortsätter:- Läget är katastrofalt. Det visas ju av årsredovisningen. Jag tror knappast det är så många som vågar gå in i klubben just nu. Det är bland det värsta jag har sett och hört, som det ser ut i ÖFK just nu.- Det stämmer, men när valberedningen inte nominerat mig så tänker jag inte kandidera, trots att jag känner ett oerhört starkt stöd. Jag utesluter ingenting i framtiden, men det måste ske på rätt grunder.- Jag älskar klubben och spelarna och det finns så mycket potential. Men det är så klart frustrerande att inte kunna hjälpa till och så frustrerande att de inte lyssnat på det jag sagt i tre års tid, man måste ha kunskaper, erfarenhet och en tydlig vision och ett lika tydligt ledarskap. Det vi ser nu går inte.









