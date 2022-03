JUST NU: Två spelare lämnar BK Häcken – på lån

Tobias Heintz, 23, och Yannick Adjoumani, 19, lämnar BK Häcken på lån.

Heintz lånas ut till Sarpsborg 08 och 19-årige Adjoumani till Östersunds FK, enligt Häckens hemsida.

Det kom uppgifter igår om att Tobias Heintz var väldigt nära Stefan Billborns Saprsborg 08 – och nu är det klart. Han kommer spendera hela lånet i Norge.

– Tobias kom till oss för drygt ett år sedan och var mer eller mindre ordinarie under hela 2021, där den senare delen tyvärr präglades av en knäskada. Inför 2022 har vi ändrat något i positionerna på de offensiva platserna, samtidigt som konkurrensen ökat. Detta har gjort att vi i samråd med Tobias hittat en lösning där han går på lån till sin tidigare klubb Sarpsborg den här säsongen, med en öppning att ta tillbaka honom under sommarfönstret. Vi tror detta kommer att gagna alla parter och vi önskar Tobias ett stort lycka till under våren!, uttalar sig sportchef Martin Ericsson.

Häckens talang Yannick Adjoumani kommer å sin sida, fram till sommaren, att vara i Östersunds FK. Det finns även en option på förlängning året ut.

Martin Ericsson:

– ”Adjou” är en väldigt spännande, ung spelare som har haft en bra tid hos oss men som fått sparsamt med speltid i representationslaget. Därför känns det bra att vi nu lyckats hitta den här vägen framåt tillsammans med Östersund, där han blir en viktig spelare. Det ska bli kul att följa hans utveckling i Östersund och vi önskar honom ett stort lycka till!

