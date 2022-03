JUST NU: Skadade sig i måndags - så länge blir han borta

Edi Sylisufaj skadade sig under måndagens träningsmatch mot Gefle IF. Nu meddelar UNT att anfallaren blir borta från spel den kommande månaden. Den allsvenska premiären uppges vara i fara för 21-åringen.

- Det är svårt att svara på, antingen hinner han tillbaka eller så får det ta någon vecka till, säger Daniel Bäckström till UNT.

Det var under måndagens match mot Gefle IF som Edi Sylisufaj haltade ut under stora smärtor.

UNT uppger nu att det inte blir spel på ett tag, men det hade kunnat vara värre.

- Han har varit på magnetkameraundersökning och det är en knäskada, det är det som vi kommer att kommunicera i nuläget. Han kommer att vara tillbaka tidigast i april, säger tränaren Daniel Bäckström till tidningen.

Bäckström förklarar även att den allsvenska premiären kan vara i fara för 21-åringen.

- Det är svårt att svara på, antingen hinner han tillbaka eller så får det ta någon vecka till, förklarar han för tidningen.

Sirius möter GIF Sundsvall i den första omgången av allsvenskan. Matchen spelas den 3 april.

RASMUS HJORTLING OLOFSSON

