Haksabanovic nobbade Stockholmsrival för Djurgården

Djurgården värvade Sead Haksabanovic. Men det var inte den enda klubben från huvudstaden som var ute efter hans signatur.

- Det fanns bud från en annan Stockholmsklubb. Men jag kände att Djurgården var rätt, säger han på DIF:s hemsida.

Sead Haksabanovic blev under tisdagen klar för Djurgårdens IF. Den offensiva spelaren skrev på ett kontrakt fram till den 30 juni. Hittills har han inte träffat sina nya lagkamrater men under fredagen kom Djurgården med ett positivt besked för alla DIF-supportrar.

22-åringen har anlänt till Stockholm och kan nu bli aktuell för helgens semifinal i Svenska Cupen mot Malmö FF. Nu berättar huvudpersonen varför det blev Blåränderna.

- Jag skulle säga att det var Bosse (Andersson, Djurgårdens sportchef), intresset som han visade och sättet som Djurgården spelar på, säger han Djurgårdens hemsida.

Dock var det inte bara DIF som var intresserade av Haksabanovic.

- Det fanns bud från en annan Stockholmsklubb. Det var den klubben och Djurgården som la bud, annars var det inga andra bud. Men jag kände att Djurgården var rätt, säger han på DIF:s hemsida.

Den förre Halmstads BK- och IFK Norrköping-spelaren fick en bra känsla av Bosse Anderssons intresse.

- Vill man ha något så försöker man ju göra allt man kan för att få det. Bosse visade det nu. Och min magkänsla sa att det här var rätt.

