JUST NU: Spännande ghanan kopplas ihop med Malmö FF

Malmö FF har fått in prestigevärvningen Isaac Kiese Thelin nyligen.

Nu ska MFF följa en 19-årig mittfältstalang, Salim Adams, enligt uppgifter – och konkurreras av två europeiska klubbar.

FotbollDirekt har pratat med Sportchef Andreas Georgson, som inte vill kommentera uppgifterna.

Regerande mästarna har senaste tiden varit aktiva med förstärkningar. Häromdagen kom stjärnvärvningen Isaac Kiese Thelin, men MFF är inte nöjda där.

Uppgifter från Saharafootball.net kommer nu om att de himmelsblå följer den 19-årige ghananske talangen Salim Adams i Accra Hearts of Oak i ghananska högstaligan.

Adams är just nu utlånad till Accra Hearts of Oak från andraligalaget New Edubiase United och har gjort starka prestationer som har fångat intresse från Malmö FF, i konkurrens av danska Århus och Troyes från franska Ligue 1.

Han har spelat 15 matcher av 20 möjliga hittills i laget som nu ligger sexa i tabellen.

FotbollDirekt.se har pratat med MFF:s sportchef Andreas Georgson om uppgifterna.

– Som jag brukar säga så kommenterar jag inte andra klubbars spelare, säger han.

Men är det defensiva mittfältet en position som ni vill förstärka?

– Det vill jag inte kommentera.

