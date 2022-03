Stenhård konkurrens i MFF – "Det går inte att gå runt och grina"

Felix Beijmo har haft tuff konkurrens sedan ankomsten till Malmö FF.

De besitter en stor trupp för att slåss både i Europa och om SM-guldet.

Men trots bara 14 spelade allsvenska matcher i fjol ger han sig inte för att få spela.

– Det går inte att gå runt och grina i tre veckor och sen helt plötsligt får du spela men då är du inte där, säger Beijmo till Kvällsposten.

Malmö FF ska slåss på bred front, då krävs en bred trupp. Det kan då göra att spelare får spela väldigt lite.

En som inte alls är given är Felix Beijmo. Som betonar vikten av hur man ska hantera det.

– Den dag du är nöjd med att inte spela så är du slut som tävlingsmänniska. Sen handlar det om att skilja på individen och att vara en lagspelare. Du kan inte dra med den negativa energin in i ett omklädningsrum. Du får behålla den för dig själv och förhoppningsvis ha någon där hemma som du kan prata med. När du väl kommer till matchdag så gäller det att ha med sig bra energi och vara medveten om att det kommer göras byten under matchen och att du kommer kunna komma in och avgöra på det sättet, säger Beijmo till Kvällsposten.

I MFF är konkurrensen stenhård – risken för att hamna i frysboxen är stor.

– Det är inte kul. Sen är det en del av sporten. Är man i den situationen så kan man kanske se sig om efter något annat. Det gäller att ha en dialog med klubben och jag tror att de försöker vara ärliga där med hur situationen ser ut framåt. När vi har många matcher och spelar på många fronter så krävs det en stor trupp men det är klart att de som är allra längst ner i hierarkin just nu kanske har ett intresse av att hitta något annat, säger 24-åringen.

Det gäller att hela tiden vara på tårna, man vet aldrig när chansen kan ges.

– Det går inte att gå runt och grina i tre veckor och sen helt plötsligt får du spela men då är du inte där. Då får du skylla dig själv lite, så krasst är det nog. Du måste vara redo när du får chansen, säger han

