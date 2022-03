JUST NU: Anfallaren lämnar Djurgården

Adam Bergmark Wiberg går på lån från Djurgården. Anfallaren ansluter till Östers IF.

- Han kommer passa perfekt i vårt lagbygge, säger sportchef Vito Stavljanin på Östers hemsida.

Under torsdagen står det klart att Djurgårdens IF lånar ut Adam Bergmark Wiberg. Konkurrensen i DIF är hög och därför ansluter 24-åringen till Öster fram till 1 augusti.

- Adam är en spelare som vi följt under en längre tid och som kommer att passa perfekt in i vårt lagbygge. Vi är väldigt glada över att kunna välkomna honom till Östers IF och vår fortsatta resa, säger sportchef Vito Stavljanin.

Bergmark Wiberg anslöt till Blåränderna inför säsongen 2019. Säsongen 2020 och 2021 var han på lån i Örgryte IS respektive Falkenbergs FF. Hans avtal med DIF går ut vid årsskiftet.

