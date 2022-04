Degerfors IF åker upp till Stockholm för att möta Djurgården i allsvenskans första omgång.

En match där Sean Sabetkar tror på seger.

- Vi har alla möjligheter att ta tre poäng på Tele2 Arena, säger han på Degerfors IF:s hemsida.

I helgen drar allsvenskan igång. Först ut är Hammarby mot Helsingborgs IF på Tele2 Arena. Två dagar senare spelas en annan match på samma plan. Nämligen DIF mot DIF.

Djurgårdens IF tar emot Degerfors IF i en match där det väntas bli publikfest. Just nu är det över 18 000 biljetter sålda.

Degerfors gjorde en bra match mot Blåränderna i fjol på Tele2 men fick trots det med sig noll poäng. Nu hoppas Degerfors-backen, Sean Sabetkar, på revansch.

- Det är det här man gnuggat för i fyra månader. Djurgården borta i en seriepremiär med allt vad det innebär, det är få förunnat att få vara med om det, säger han till Degerfors IF:s hemsida och fortsätter:

- Vi har alla möjligheter att ta tre poäng på Tele2 Arena.

