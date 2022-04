AVSLÖJAR: Pamp öppnar för att på allvar gå in i Blåvitt igen

Kan på ett större vis gå in i IFK Göteborg igen.

Pampen och miljardären var Blåvitts huvudsponsor under åtta år, där det investerades drygt 50 miljoner kronor.

Men 2018 avbröts sponsorskapet under uppmärksammade former.

Nu kan FotbollDirekt avslöja att en comeback kan vara på gång efter Håkan Milds comeback.