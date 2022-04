JUST NU: Varit osäkert i Kalmar FF - ger klartecken

Axel Lindahl var sjuk mot Degerfors IF. Nu har nyförvärvet frisknat till och finns med i truppen mot GIF Sundsvall.

Inför säsongen värvade Kalmar FF in Axel Lindahl från Bodö/Glimt. Högerbacken har imponerat under sin första tid och tagit sig rakt in i startelvan.

Dock var han borta mot Degerfors IF i helgen på grund av sjukdom och det har varit osäkert ifall han ska bli frisk till dagens match mot GIF Sundsvall.

– Jag hade hoppats kunna spela mot Degerfors, men blev rätt dålig natten till söndagen. Nu får vi se, vi får ta ett beslut om matchen mot Sundsvall när jag vet hur frisk jag hinner bli. Jag vill inte utesluta något, sa Lindahl till Barometern i måndags.

27-åringen är nu tillbaka från sjukstugan och är redo för spel idag. Lindahl finns nämligen med i KFF:s trupp till mötet mot Sundsvall.

Matchen spelas klockan 19:00 på NP3 Arena.

Truppen till kvällens match mot GIF Sundsvall. pic.twitter.com/xa7tbEF6GC — Kalmar FF (@KalmarFF) April 20, 2022

