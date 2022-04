Hyllar publiken, trots låga siffran - "Är alltid 100 procent"

Olympia i Helsingborg tar in 16 500 åskådare men när Helsingborgs IF tog emot IF Elfsborg var det bara 5 137 på plats. Helsingborgs Assad Al Hamlawi förvånades över det, men hyllar dom som var på plats.

- Jag vet att de som kommer alltid är här 100 procent, säger HIF-yttern till HD.

Helsingborgs IF tog sin första trepoängare i allsvenskan in för 5 137 supportrar på Olympia, en siffra som förvånar Assad Al Hamlawi.

- Jag är faktiskt lite förvånad, säger Assad Al Hamlawi till HD.

21-åringen passade dock på att hylla de som var på plats, säger han till tidningen.

- Men jag vet att de som kommer alltid är här 100 procent och supportar oss.

Han gjorde sin första match från start mot Elfsborg och hoppas nu få fler chanser.

- Jag försöker alltid ta min chans när jag får spela, oavsett om det är tio minuter eller från start. Jag körde allt jag kunde och får nu hoppas på det bästa, säger han.

Al Hamlawi kom till Helsingborg från Ängelholm inför säsongen 2020.

RASMUS HJORTLING OLOFSSON

