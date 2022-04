JUST NU: Bartosz är osäker - men stjärnan är redo

Under de tre inledande omgångarna av allsvenskan har AIK fått klara sig utan Bilal Hussein då mittfältaren ådrog sig en skada under en landslagssamling. Senast mot Varberg kom 22-åringen in och spelade 18 minuter. Nu öppnar han för att starta mot Djurgården.

- Vi har inte fått startelvan än men jag känner mig redo, säger Hussein till Dagens Nyheter.

AIK:s tränare Bartosz Grzelak har ännu inte tagit något beslut angående stjärnan.

– Det är svårt. Gör man ett ultraljud på skadan står det inte att han kan spela 60 minuter liksom, förklarar han för tidningen

AIK har inlett säsongen med två vinster på fyra matcher. Något som varit påtagligt hos fjolårets silvermedaljörer har varit saknaden av Bilal Hussein.

Mittfältaren missade de tre inledande omgångarna efter att ha ådragit sig en skada när han spelade för U21-landslaget.

Mittfältaren var tillbaka i truppen mot Varbergs BoIS och hoppade in med ungefär 20 minuter kvar. Nu öppnar han för att starta helgens tvillingderby mot Djurgården.

– Formen känns bra. Jag trodde att jag skulle bli trött under mitt inhopp men det blev jag inte. Det var kul. Vi har inte fått startelvan än men jag känner mig redo, säger Hussein till Dagens Nyheter och fortsätter:

– Det är ju sådana här matcher man tränar för. Det är alltid speciellt med derbyn.

Bartosz Grzelak passar på att hylla mittfältaren, men ger inga garantier till att han startar mot Djurgården.

– Han har visat det senaste året att han är en av allsvenskans bästa innermittfältare. Han har också varit lagkapten i U21-landslaget, och det säger väl någonting. Och tappar man en så etablerad spelare, det är klart att det kan påverka laget. Vi har byggt mycket kring honom, säger Grzelak och fortsätter:

– Vi har två frågetecken och Bilal är ett – hur pass mycket kan vi använda honom. Det är svårt. Gör man ett ultraljud på skadan står det inte att han kan spela 60 minuter liksom. Det är ett risktagande. Jag får fundera fram tills jag tar ut laget i morgon, förklarar han.

RASMUS HJORTLING OLOFSSON

