KRÖNIKA: Bajen kommer fortsatt vara bäst - allt handlar om att inte vara sämst direkt

Årets första 08-derby är här; AIK vs Djurgården på Friends.

Som alltid med så mycket känslor i svallning, så mycket mer än poäng som står på spel.

För det här är inte bara en kamp om ett SM-guld, det handlar också om om att ta kommandot i huvudstaden och den här gången om att inte vara sämst i stan.

Jag har under ett par krönikor i april varit tydlig med att du sällan kan dra särskilt stora slutsatser efter de första omgångarna.

Vi minns till exempel hur IFK Norrköping vann de sex första matcherna 2020 och snabbt utropades till givna svenska mästare.

De slutade sexa.

Däremot kan du förstås konstatera att Hammarby efter fyra omgångar i år är fem poäng före Djurgården och sex före AIK.

Bajen kommer fortsatt vara bäst i stan efter fem omgångar, vem kommer vara sämst? Efter söndagens derby vet vi det.

Djurgården har sett en aning stabilare ut än AIK under de inledande omgångarna.

Nej, det har inte sprakat om Dif, men de har heller inte rasat ihop resultatmässigt.Inte som AIK:s 2-4 mot Häcken, 0-3 mot Malmö.

Om det är sådant som spelar någon roll i ett derby?

Knappast.

Det hinner gå inflation i stockholmsderbyn och 08-media går gärna ned i spagat för de här matcherna, men ganska gå få blir speciellt minnesvärda.

Däremot är det alltid så att det allra första derbyt för säsongen hettar till och så kommer det bli på söndag också.

Vi kommer få en kamp med den allra största ljudkulissen och det kommer att smälla nere på gräset.

Bara mittfältsmötet mellan Sebastian Larsson och Magnus Eriksson osar svavel. Det öär möjligt att den matchen i matchen också kan bli helt avgörande. Larssons pådrivarkraft krävs fö att leda det här AIK-laget och Magnus Erikssons form betydde allt för Djurgården förra året.

Nu har Eriksson vacklat en aning och inte riktigt varit sig själv efter hjärnskakningen han fick i cupen mot Malmö FF, då har också Djurgården inte varit samma maskin.

Nu blev han dessutom utbytt senast mot IFK Göteborg och det blev han inte en enda gång förra säsongen.

Djurgården kapten måste nog upp i 2020-nivå för att derbyspöket ska jagas bort en gång för alla. Inte minst om Rasmus Schüller saknas, på grund av sin skada.

AIK vill helst vara bra på det som AIK är bra på. Därför var det överlyckliga över 1-0 mot Varberg på hemmaplan med en billig straffspark som enda mål.

För det där var AIK som väldigt mycket AIK. Inte mycket att yvas över, aldrig riktigt hotat, stabilt över varenda lagdel och tre poäng; enough is enough, så länge det hålls tätt bakåt.

Bilal Hussein är tillbaka och det betyder en hel del eftersom Gnaget är i starkt behov av kreativ kraft.

Men också av att inlånade Jordan Larsson börjar göra det han får pröjs för under sin korta sejour. Mål.

Djurgården har på pappret en offensiv som känns mera direkt.

Men såväl Sead Haksabanovic som Victor Edvardsen (som känns som en tickande bomb, på många sätt) har inte imponerat sen den första omgången.

Jag känner dock att derbyglöden är något som kan tända de två spelarna.

Eller Alexander Milosevic, Haris Radetinac, Sotte Papagianopoulous, Hjalmar Ekdal eller...ja, ni fattar själva...det är bara att spänna fast säkerhetsbältet.

PATRICK EKWALL INFÖR ALLSVENSKAN - MED THOMAS LAGERLÖF





Matchrapporter: Joel Asoro räddade poäng när Djurgården kryssade mot IFK Göteborg Sebastian Larsson målskytt när AIK sänkte Varberg Isaac Kiese Thelin i målform när Malmö vann mot AIK Joel Asoro och Emmanuel Banda målskyttar när Djurgården vände mot IFK Norrköping Alexander Milosevic matchhjälte för AIK mot IFK Norrköping