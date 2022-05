Blir slutsålt för Malmö FF igen

Intresset kring Malmö FF är högt. Idel heta matcher har det varit för MFF, inte med toppmötet mot Hammarby i måndags senast som var slutsåld.

Igår rapporterade FotbollDirekt.se att det redan är detsamma som gäller inför Svenska cupfinalen om tre veckor.

Men mitt i snacket om stormatcher kommer nu fin-fina siffror inför någonting mycket mindre: MFF har nu sålt 20 000 sålda biljetter inför kommande hemmamöte med Mjällby

Just nu är det ett tätt spelschema i allsvenskan, matcherna avlöser varandra och det har senaste tiden varit mängder av rubriker kring framförallt Hammarby Fotboll men även derbyt AIK-Djurgården, samt hur MFF enbart har utsålda matcher så här långt.

Det går överhuvudtaget bra nu för de allsvenska publikhjulen.

Så sent i måndags utsålt mellan Hammarby-Malmö på Tele2 arena och 30 000 och så sent som i går så kom nästa bulletin om cupfinalen mellan samma klubbar på samma arena nu också är i princip såld till sista plats.

Detta tre veckor före kick off!

Men inte nog med det. Det kommer mer.

I dag kommer Malmö självt med att kommande möte med Mjällby nu också det kommer att sälja slut. Bara ett hundratal biljetter återstår kring något som ju är långt i från en toppmatch.

Hjalmar Steenberg från MFF:s pressavdelning är lite förvånad över utvecklingen som varit.

– Vi har nu sålt över 20 000 biljetter, fyra matcher på raken, så det är väl över förväntat så klart, säger han till FotbollDirekt.se och fortsätter:

– Det var man inte helt säker på inför säsongen, men både biljettförsäljningen och årskortsförsäljningen har överträffat våra förväntningar.

Med dagar kvar uppvisas nu starkt tryck från MFF:s supportrar.

20 335 sålda biljetter är det nu, inför matchen på lördag och det är endast ett hundratal biljetter kvar enligt MFF:s hemsida.

