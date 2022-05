DIF-lånets succé - detta imponerar

Djurgårdens Adam Bergmark Wiberg gör det bra under sitt lån i Östers IF. Igår gjorde han mål i andra raka matchen när Öster besegrade Norrby.

Sedan Adam Bergmark Wiberg anslöt till Djurgården 2019 har han varit på lån i Örgryte IS, Falkenbergs FF och just nu i Östers IF.

Konkurrensen i DIF har varit hård och därför har han fått söka speltid i de lägre divisionerna och han har gjort det bra.

I fjol slog han till med 13 mål på 32 matcher i ett Falkenbergs FF som åkte ner från superettan. I år har säsongen i Öster även börjat bra.

Efter sex omgångar står 25-åringen på tre gjorda mål i superettan där det senaste kom under lördagen.

I slutet av matchen fick Smålandslaget en frispark utanför straffområdet. Anfallaren tog chansen och prickade in 2-0 till Öster som också blev slutresultatet.

