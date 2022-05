BEKRÄFTAR: Pyroteknik utlöste brandlarmet mellan Elfsborg och DIF

Under måndagen gick brandlarmet på Borås Arena när Elfsborg mötte Djurgården. Nu meddelar Elfsborg på sin hemsida att anledningen var röken från pyrotekniska pjäser.

I andra halvlek gick brandlarmet mellan Elfsborg-Djurgården efter att bortasektionen använde sig av pyroteknik. Matchen var tvungen att avbrytas i åtta minuter och nu kommer Boråsklubben med en redogörelse för händelseförloppet.

“I den andra halvleken mellan IF Elfsborg och Djurgårdens IF antändes ett antal pyrotekniska pjäser på gästande sektion vilket orsakade kraftig rökutveckling under en kort period. Rökutvecklingen gjorde att rökdetektorerna utlöstes på den Östra läktaren. Arenapersonalen kvitterade sedan larmet och publikvärdar och ordningsvakter säkrade sektionen så att inga personskador uppstått. Detta gjordes vid två tillfällen under en fem-minuters period”, skriver Elfsborg på sin hemsida.

Rökutvecklingen fortsatte sprida sig borta till Södra läktaren och där ska rökdetektorerna också startats. Sektionen blev säkrad av publikvärdar och ordningsvakter.

“Ledningshytten bedömde sedan att situationen var under kontroll men avvaktade ytterligare en tid med att gå ut med information. När rökdetektorerna på både Östra- och Södra läktaren utlöstes samtidigt gick ett talat larm med information om utrymning i gång per automatik. Ledningshytten tillkallade räddningstjänst för att återkalla larmet då situationen på läktarna bedömdes som säker. Innan larmet återkallats kommunicerades ingen information från speakern, detta då högtalarsystemet, helt enligt riktlinjerna, stängs av i samband med talade brandlarm”.

Ingen kom till skada som tur var och ledningshytt, publikvärdar och ordningsvakter hade kontroll under hela händelseförloppet.

Matchen slutade 0-0.

