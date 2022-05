Tillväxtverket kräver GIF Sundsvall på flera miljoner

Likt flera allsvenska klubbar skickade GIF Sundsvall in en ansökan om tillfälligt stöd under pandemin. Tillväxtverket menar nu att klubben haft ekonomiska problem under en längre tid och Giffarna behöver därför betala tillbaka 2 485 000 miljoner kronor av sitt coronastöd uppger Tidningen Ångermanland.

Sundsvall har rätt att överklaga beslutet inom 30 dagar.

För två veckor sedan meddelade Tillväxtverket sitt beslut att återkräva det utbetalda stödet på 5 842 995 kronor som AIK Fotboll fick för för korttidsarbete under pandemin.

Nu återkrävs även GIF Sundsvall på flera miljoner kronor de mottog för korttidspermitteringar mellan 16 mars och 30 november 2020.

Tidningen Ångermanland uppger att klubben återkrävs på 2 485 000 miljoner kronor av det coronastöd man fick då.

Efter att ha granskat klubbens ekonomi menar Tillväxtverket att klubben haft ekonomiska brister på såväl lång som kort sikt.

Sundsvall har 30 dagar på sig att överklaga beslutet, väljer man att inte göra det kommer summan behöva betalas tillbaka inom två månader.

