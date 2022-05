MFF har använt 23 startspelare – "Aldrig varit med om något liknande"

Skadekrisen i Malmö FF har varit stor under våren.

Det är allra flest i hela serien.

Och redan nu har Milos Milojevic behövt använda sig av 23 startspelare – tre färre än Jon Dahl Tommasson under hela fjolåret.

– Jag har aldrig varit med om något liknande någonstans, säger Anders Andersson, expert på Discovery plus enligt Sydsvenskan.

2022 har hittills varit ett tufft år för tränare Milos Milojevic och Malmö FF. Skadorna har avlöst varandra på nyckelspelare och i senaste stormötet mot Djurgården var hela 13 namn borta på grund av skada eller sjukdom.

Då slutade det med en tung 4-0-förlust, bara dagar efter att MFF lämnat Friends Arena med noll poäng i drabbningen mot AIK.

Nu kommer oroande siffror för MFF.

I fjol använde MFF:s dåvarande tränare Jon Dahl Tomasson 26 startspelare under hela säsongen. Efter nio omgångar har Milojevic redan behövt rota djupt i truppen på grund av skadorna och använt hela 23 olika startspelare.

Man har nu använt flest i hela serien.

Discovery-experten Anders Andersson reagerade på det hela, som har en lång karriär som både fotbollsspelare på hög nivå samt som fotbollsexpert.

– Jag har aldrig varit med om något liknande någonstans, säger han.

Skadesituationen är nu likväl mer positiv, då allt fler sakta lämnar sjukstugan.

På söndag väntar ytterligare ett tufft test. BK Häcken besöker då Eleda Stadion – matchstart klockan 17:30.

