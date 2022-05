Amar Abdirahman Ahmed tvingades kliva av AIK:s träning i tisdags. Supertalangen finns i dag med i Bartosz Grzelaks trupp som reser ner till Helsingborg.

Amar Abdirahman Ahmed är på väg mot sitt stora genombrott i AIK.

Talangen som imponerade under försäsongen har hoppat in i AIK:s två senaste matcher, men inför dagens möte med Helsingborgs IF var det osäkert ifall han skulle vara tillgänglig.

Detta då han tvingades kliva av lagets träning i tisdags, något som uppgavs av Expressen då.

I dag står det dock klart att han är redo för spel och med i den trupp som Bartosz Grzelak valt att ta ut till mötet med Helsingborgs IF.

Se hela AIK:s trupp nedan.

Matchen på Olympia börjar 17:30.

BARTOSZ GREZLAK OM AIK

