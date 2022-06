Janne Anderssons landslag saknar flertalet ledare i Nations League truppen och det talas om ett orutinerat landslag.

I avsaknad av namn som Zlatan Ibrahimovic, Albin Ekdal och Victor Lindelöf, krävs det att andra istället kliver fram.

– Det är väldigt viktigt, vi måste kliva fram både utanför och på planen, svarar Dejan Kulusevski, enligt SportExpressen.

Det har varit klart att landslaget nu ska få en ny skepnad under Janne Andersson. 4-4-2 ska bli 4-3-3 och ett helt nytt spelsätt. Däremot har Janne Andersson fått flera avhopp från flera ledare och nyckelspelare till Nations League-turneringen som inleds ikväll.

Det gör att Blågults orutin är större än på länge. Namn som Zlatan Ibrahimovic, Albin Ekdal och Victor Lindelöf är bland de som tvingats tacka nej.

Det gör att Blågult går från ett snitt på 35,62 landskamper per spelare under EM-slutspelet 2021. Det går att jämföra med nuvarande Nations League-trupp som har 19,52 landskamper per spelare.

– Utmaningen är stor, så klart, säger förbundskaptenen inledningsvis.

Sedan fortsätter Andersson:

– Å andra sidan är den stor nästan varje gång vi har landslagssamling. Det är en jätteskillnad. Jag får en del frågor om unga, spännande spelare som ska vara med och brukar säga på skoj: ”Vilka menar du?”. Alexander Isak har startat 22 matcher i landslaget och hoppat in i tolv landskamper. Han gjorde debut i januari 2017 och har varit bofast i truppen i tre år. De här spelarna som fortfarande är unga förväntar jag mig ska kliva fram.

En av de mer tongivande spelarna är unge Tottenham-stjärnan Dejan Kulusevski. Han ställer nu krav på alla som är med i truppen.

– Det är väldigt viktigt, vi måste kliva fram både utanför och på planen. Massa ledare är borta, som du säger, och då är det viktigt att vi hjälps åt tillsammans.

– Jag tror det kommer gå bra. Vi är en bra grupp och det finns ledare här, men vi kan växa, och jag hoppas att vi gör det.