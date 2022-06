Carl Starfelt klev av Sveriges Nations League-möte mot Slovenien igår.

In kom istället AIK:s Alexander Milosevic – som nu berättar om skadebekymmer som han dragits med under hela våren.

– Jag gjorde en operation på försäsongen och har haft lite problem under säsongen, säger mittbacken enligt Sportbladet.

Janne Andersson får allt större bekymmer med manfall i landslaget. Igår klev Carl Starfelt av planen efter en känning i baksidan.

In kom AIK:s Alexander Milosevic istället och avslutade landslampen mot Slovenien.

Men det har inte varit helt problemfritt för AIK-stjärnan som hade skadeproblem själv, efter avslutande Helsingborgs-matchen i allsvenskan.

– Jag gjorde en operation på försäsongen och har haft lite problem under säsongen. När jag kom till landslaget efter Helsingborgsmatchen så svullnade det upp ganska rejält. Det är som det är. Men Janne ville ha in mig och då kan man inte säga nej, säger 30-åringen och fortsätter:

– Vi får se hur det känns i morgon. Det har inte känts jättebra de här dagarna om jag ska vara ärlig. Men vi får hoppas att det blir bättre.

Nu är han osäker på om han kan spela mot Norge på söndag. Tiden får utvisa om det blir bättre, medger mittbacken.

– Jag vet inte hur Janne och staben tänker. Men på träningarna har jag inte kunnat röra mig obehindrat. Det har hållit tillbaka mig ganska mycket och det är klart att det har varit jobbigt. Jag har fått ”isa” hela tiden och försökt göra det bättre. Man gick lite på adrenalin när man hoppade in. Men det är en chans man inte kan tacka nej till, att få representera Sverige. Det var bara att bita ihop och köra.

Sverige möter Norge i Nations League på Nationalarenan på söndag.

