Victor Mpindi ser ut att lämna Örebro SK, enligt NA. Samtidigt har superettanklubben gjort klart med en ersättare.

– Det är klart att vi har en ingångsplan men det finns ingen anledning för oss att ta ett definitivt beslut för tidigt, säger tränaren Axel Kjäll till NA.

Örebro SK lånade in Victor Mpindi från Sönderjyske på ett avtal fram till slutet av juli.

Nu uppger NA att ÖSK inte kommer att förlänga med mittfältaren.

– Det är klart att vi har en ingångsplan men det finns ingen anledning för oss att ta ett definitivt beslut för tidigt. Det handlar om hur vi vill optimera truppen utifrån ekonomi och egenskaper, säger tränaren Axel Kjäll till NA.

Tidningen uppger att en ersättare på mittfältet ska vara klar.

- Nej, det har vi inte. Däremot har vi några olika spår som vi jobbar med och jag hoppas att det är klart när vi kommer tillbaka från ledigheten. Men det är inget som är helt klart just nu. Det har varit något som vi har jobbat med under en period. Nu får vi se om det landar in som vi önskar, om vi får alla bitarna på plats, säger Kjäll.

