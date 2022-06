Lech Poznan med Mikael Ishak och Jesper Karlström i spetsen vann den polska ligan i år. Nu står det klart att succétränaren Maciej Skorża väljer att lämna laget.

- Av personliga skäl kan jag tyvärr inte fortsätta mitt arbete, säger tränaren via klubbens hemsida.

Mikael Ishak och Jesper Karlström fick titulera sig polska mästare tidigare i vår.

Nu står det klart att Lech Poznans succétränare Maciej Skorża väljer att lämna sitt uppdrag på grund av personliga skäl.

- Jag bad klubbens ledning om att avsluta mitt kontrakt. Av personliga skäl kan jag tyvärr inte fortsätta mitt arbete. Det har inte varit ett lätt beslut, säger tränaren via klubbens hemsida.

Klubbens ägare Piotr Rutkowski medger att beslutet kom som en chock.

- Tränare Maciej Skorża har delat med sig av sin situation till oss. Han har kunnat räkna med fullt stöd från alla i klubben under den här extremt krävande mästerskapssäsongen, och även nu under de senaste dagarna, då han gett oss signaler om att han skulle vilja lämna, säger klubbens ägare Piotr Rutkowski via klubbens hemsida och fortsätter:

- Vi har försökt finna en lösning som skulle göra det möjligt för honom att fortsätta arbeta i Lech, och under de senaste dagarna har vi haft många diskussioner, då vi trodde att det skulle fungera. Med stort vemod och som en enorm chock fick vi under måndagen acceptera Maciejs beslut att lämna oss. Vi förväntade oss inte att det här samarbetet skulle avslutas så plötsligt och vi förstår att fotboll är viktigt, då det ger oss fantastiska känslor, men det finns också saker som är av mycket större betydelse.

Vem som blir nu huvudtränare är ännu inte klart.

