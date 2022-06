OON: Lyxproblem och dilemma inför Bajens rekordaffär

Ola Gustavsson är rutinerad nyhetschef på FotbollDirekt. Dagligen levererar Ola nyheter och exklusiva vinklar.

Kittlande information kring spelet bakom i allsvenska kulisser - därför har vi formatet “Olas Opublicerade News” som kommer flera gånger i veckan.





Snart ser Williot Swedberg-affären ut att vara genomförd.

Från det som var så nära med Lokomotiv Moskva i slutet av februari (sprack på grund av Rysslands krig med Ukraina) - så har vi fått se en utveckling som touchar Rekordmagasins-takt.

En allsvensk 18-åring som då kunde ha gått 45 miljoner kommer nu att säljas för omkring 60 miljoner kronor.

Minst.

Men så upplagt det nu än är med en affär med antingen Celta Vigo eller Club Brugge - tro inte att det är okomplicerat.

Det finns helt enkelt in i det sista bra många om och men för huvudpersonen, även om det som jag rapporterat lutar åt att det blir Celta Vigo.Redan i fredags kunde jag berätta om hur han hade slutfört båda sina besök i Spanien och senare i Belgien.Gisslet nu för huvudpersonen handlar, enligt flera källor jag har, nu om följande: Brügge är en rikare klubb och erbjuder Swedberg så väl sportsligt större garantier som högre lön och spelar i Europa år efter år.Celta Vigo däremot garanterar inte på samma vis en startplats direkt.Vad Celta däremot konkurrerar med är att huvudpersonens drömliga är just den spanska och att skulle han misslyckas på den betydligt högre nivå La liga är - så skulle han sedan han betydligt större valmöjligheter - kontra om han inte skulle få det att fungera i Belgien och Jupiler League.Men inte nog med det, även om Hammarby är överens med båda klubbarna så skulle en övergång till Brügge ge Bajen en högre övergångssumma. Budet därifrån uppges nämligen vara något bättre.Williot Swedbergs beslut ser nuav allt att döma ut att komma innan veckans slut.Vad det kan handla om rent lönemässigt är ännu så länge oklart, men enligt mina uppgifter så är topplönen per vecka i Brügge omkring 600 000 kronor, genomsnittet kring 200 000.Celta har trots lite mindre totalekonomi något högre genomsnittslöner (240 000/vecka) och har inte minst en spelare i Denis Suarez som sticker i väg lönemässigt på uppemot en miljon kronor i veckan - men sedan är hoppet å andra sidan rejält ner till resten.

Matchrapporter: 1–0-seger för Värnamo mot Hammarby – Marcus Antonsson matchhjälte Straffseger för Malmö borta mot Hammarby Hammarby ny serieledare efter seger mot IFK Norrköping 3-3 i toppmötet mellan Hammarby och AIK Kalmar FF:s Noah Shamoun sänkte Hammarby