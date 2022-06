Tidigare i veckan plockade Jönköpings Södra in Assad Al Hamlawi på lån från Helsingborgs IF. Nu meddelar klubben att man valt att lyfta upp talangerna Arvid Eriksson och Emirhan Gecer till A-truppen.

Jönköpings Södra har haft en tuff vårsäsong. Efter tio omgångar ligger man på fjortonde plats och hittills har man bara lyckats skrapa ihop sju poäng.

Tidigare i veckan meddelade man att man valt att förstärka truppen med Assad Al Hamlawi, som ansluter från Helsingborgs IF på lån under resten av säsongen.

Nu meddelar man att man väljer att förstärka truppen ytterligare, genom att flytta upp talangerna Arvid Eriksson och Emirhan Gecer.

Klubbens akademichef Simon Meijer säger följande om respektive spelare via klubbens hemsida:

– Arvid kom till klubben under 2019 från sin moderklubb Mullsjö IF. Arvid har under sin tid i akademin tagit ytterligare kliv och har med sin professionalitet och inställning både på och vid sidan av planen visat att han är ett föredöme. Han är duktig på att vara fysisk i sitt närkampsspel och bra på att driva fram boll när yta finns. Det ska bli spännande att följa Arvids utveckling när han nu tar klivet upp till en seniormiljö.

– Emirhan har gått hela vägen från fotbollsskolan till vårt seniorlag, vilket vi tycker är väldigt roligt. Emirhan har med sin inställning och ambition visat att han är ett föredöme, genom att aldrig vara nöjd utan hela tiden ha viljan att utvecklas. Hans främsta egenskaper är hans spelförståelse och teknik, där han från sin mittfältsposition alltid försöker hitta sina medspelare i attraktiva ytor. Det ska bli spännande att följa Emirhans utveckling i seniorlaget.

Båda spelarnas kontrakt är skrivna över säsongen 2025.

