Kalmar FF har gjort klart med sommarens första värvningen. Den finländske mittbacken Rony Jansson ansluter från HJK Helsingfors. 18-åringen kommer finnas med under lagets träningsläger i Bad Tatzmannsdorf.

– En intressant spelare, säger sportchefen Jörgen Petersson till Barometern.

Henrik Rydström har vid flertalet tillfällen varit tydlig med att Kalmar FF:s trupp måste fyllas på och nu ser tränaren ut att få som han vill.

Kalmar FF meddelar nu att den 18-årige mittbacken Rony Jansson är med på klubbens träningsläger i Bad Tatzmannsdorf.

– Rony är en ung spelare som vi följt under en längre tid och som ska bli spännande att följa i vår miljö. Förhoppningen är att komma överens om en långsiktig lösning inom kort där han först och främst får möjlighet att anpassa sig till en ny miljö via akademin under hösten, för att därefter ta sig vidare mot A-truppen. Spelare med den här typen av potential räknar vi behöver en anpassningstid på cirka 12-18 månader för att kunna ha speltid i Allsvenskan, säger sportchefen Jörgen Petersson via klubbens hemsida.

Sportchefen utvecklar för Barometern varför man valt att plocka in den finska P18-landslagsmannen.

– Vi behöver justera numerären i A-laget och då räknas Rony mer som en ung spelare som knackar på. Som Henrik Rydström varit inne på, vi behöver spelare som kommer underifrån och utmanar.

Sportchefen bekräftar även att det kommer bli fler värvningar i sommar.

– Det är riktigt uppfattat.

